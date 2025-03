VENEZIA-NAPOLI, domenica 16 marzo ore 12.30

Zerbin. Ex della partita: dal suo arrivo a Venezia, è il giocatore dei lagunari con più occasioni create per i compagni (11), tocchi in area avversaria (23) e cross effettuati su azione (17).

Radu. Voti alti e tante parate, può essere utile per il modificatore. Il Venezia in casa non concede troppo.

Raspadori. Devastante nelle ultime giornate, Conte non lo toglie più. Tre gol nelle ultime quattro. Ha segnato anche all’andata col Venezia.

McTominay. Non segna da un po’, ma è sempre pericoloso. In queste partite si schiera sempre.