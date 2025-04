I fantaconsigli della 31ª giornata: Pinamonti, Idzes, Milinkovic-Savic, Paz, Dodò, Lukaku

EMPOLI-CAGLIARI, domenica 6 aprile ore 15

Kouamé. Si è sbloccato, ha ritrovato il goal in Serie A per la prima volta dal 21 aprile 2024, con la maglia della Fiorentina contro la Salernitana. Il classe ’97 potrebbe segnare in due partite di fila nel torneo per la prima volta dall’aprile 2023 (contro Sampdoria e Monza in quel caso, sempre con i viola).

Vasquez. Si è ripreso il posto e punta a un clean sheet in questo match casalingo.

Viola. Ha segnato due reti nelle sue ultime tre gare di campionato: tante quante nelle precedenti 23 sfide di Serie A.

Caprile. Gara sulla carta con pochi goal. Lui è un ex e ci tiene a fare bene. Portiere affidabilissimo.