ROMA-FIORENTINA, domenica 4 maggio ore 18

Soulè. Cerca la rete in un match casalingo (5 su 5 in trasferta per ora). Il giocatore più in forma della Roma.

N’Dicka. Prestazioni in crescendo, sempre sicuro e convincente. E i voti lo premiano.

Mandragora. E chi se non lui? Magic moment, entra tutto, bisogna insistere e schierarlo.

Kean. Rientra carico, ha realizzato tre gol contro la Roma in Serie A (tra cui la sua prima marcatura multipla con la maglia della Fiorentina nel torneo, doppietta lo scorso 27 ottobre).