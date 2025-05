I fantaconsigli della 36ª giornata: Lukaku, Cutrone, Bijol, Radu, Thuram, Yeboah

EMPOLI-PARMA, sabato 10 maggio ore 20.45

Fazzini. Sicuramente il più ispirato e il più pericoloso tra i toscani. D’Aversa punta su di lui.

Ismajli. Rientrato molto bene contro la Lazio, leader difensivo e morale.

Valenti. In ottime condizioni, è il difensore con più minuti giocati tra quelli che non sono stati superati in dribbling in questa Serie A (1436). Può prendere un bel voto.

Ondrejka. Ottimo momento di forma, oltre ai gol sono salite le prestazioni. Si può rischiare al Castellani.