E' arrivato finalmente il momento che sia il campo a parlare. Dopo tre mesi di attesa, torna il campionato di Serie A e si parte subito col botto: Parma-Juventus inaugura le danze alle 18, mentre alle 20.30 il Napoli di Ancelotti testa subito le sue credenziali da scudetto sul campo di una Fiorentina infiammata dal colpaccio Ribery. E ovviamente per chi non ha voluto attendere la conclusione del calciomercato per fare l'asta, ecco i primi suggerimenti della nostra redazione per il fantacalcio 2019/2020 e per la formazione da schierare.





Da Handanovic a Lukaku, passando per Khedira e Piatek, ecco la nostra top 11 della prima giornata.