Dopo la sosta per le Nazionali, torna finalmente in campo la Serie A, con il programma dell'ottava giornata e un altro appuntamento con i Fantaconsigli di Calciomercato.com per il weekend. Si parte sabato alle 15 con la sfida europea dello Stadio Olimpico di Roma tra Lazio e Atalanta, per concludere con il posticipo di lunedì sera tra Brescia e Fiorentina, Dalla rivincita di Krzystof Piatek alla fame di gol di Cristiano Ronaldo, Calciomercato.com vi offre i suoi consigli su chi schierare questo weekend, con le sue due top 11.