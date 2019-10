Subito in campo la Serie A. Un giorno di riposo dalla vittoria della Lazio sulla Fiorentina, e stasera si riaccendono i riflettori del Fantacalcio, con la sfida delle 19 tra Parma e Verona. E, per l'occasione, tornano i Fantaconsigli della redazione di Calciomercato.com, con conferme, come Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan, e sorprese, come Gianluca Lapadula, pronto a scendere in campo contro la Sampdoria, e punti fermissimi, come Ciro Immobile. Ecco le nostre due top 11.