Sesta giornata di Serie A, altro appuntamento con i Fantaconsigli di Calciomercato.com per il weekend. Si parte sabato alle 15 il ritorno in campo della Juventus di Maurizio Sarri, impegnata in casa contro la deludente Spal di inizio stagione, poi tocca subito all'Inter di Antonio Conte che va a Genova sul campo della Sampdoria per conservare il primato solitario e centrare la sesta vittoria di fila. In serata l'Euro Atalanta di Gasp, domenica Napoli, Lazio, Roma e Milan-Fiorentina, per chiudere con il Monday Night tra Parma e Torino. Dalla rivincita di Ciro Immobile allo scatenato Fernando Llorente, Calciomercato.com vi offre i suoi consigli su chi schierare questo weekend, con le sue due top 11.