Quarta giornata di Serie A, altro appuntamento con i Fantaconsigli di Calciomercato.com i per il weekend. Si parte già oggi, di venerdì, con l'anticipo tra Cagliari e Genoa, poi un sabato emozionante e ricco di fascino con la Juve ma soprattutto il derby di Milano tra Milan e Inter, per chiudere domenica con Roma, Napoli, Atalanta-Fiorentina e Lazio.. tante partite incerte, tanti giocatori interessanti da schierare al fantacalcio. Chi? Da Meret a Cristiano Ronaldo contro il Verona, da Sensi vs Suso nel derby di Milano a Immobile. Calciomercato.com vi offre i suoi consigli su chi schierare questo weekend, con le sue due top 11.