Riparte subito il campionato, dopo la scorpacciata di partite europee. Si parte oggi pomeriggio con la 34esima giornata di Serie A, Verona-Spezia, in attesa di Inter e Milan impegnate, rispettivamente, alle 18 con il Crotone e alle 20.45 con il Benevento. E quindi ancora Fantacalcio con scelte intriganti, alla ricerca di assist, gol, bonus e porte inviolate. Come da tradizione ritornano anche le scelte per la nostra top 11.