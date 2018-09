Consapevoli degli errori della propria squadra - la Fiorentina si è abbassata troppo, fino a subire gol - i tifosi viola si rammaricano anche per l'arbitraggio di Fabbri dopo la sconfitta patita al 'San Paolo' contro il Napoli nella prima gara in trasferta della stagione. "Koulibaly non è stato neanche ammonito", grida qualcuno; "Era da ammonire tre volte", esagera qualcun altro. Resta il fatto che la truppa di Pioli torna a casa con zero punti.