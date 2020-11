Ecco la formazione dei peggiori undici dopo l’ottava giornata, formazione realizzata con i voti dei nostri inviati sui 10 campi di Serie A: Franco per Crotone-Lazio, Salis per Spezia-Atalanta, Balice per Juventus-Cagliari, Nathan per Fiorentina-Benevento, Righelli per Verona-Sassuolo, Guarro per Inter-Torino, Balzani per Roma-Parma, Montaldo per Sampdoria-Bologna, Santarossa per Udinese-Genoa, Annunziata e Longo per Napoli-Milan.E’ strano vedere il suo nome fra i flop, di solito entra nei top 11, ma contro il Sassuolo non è immune da colpe.Sbaglia partita e sbaglia anche un gol che avrebbe portato il Napoli sull’1-1. Dalla sua parte sfondano sia Hernandez, sia Rebic, autori degli assist per le due reti di Ibrahimovic.Vede passare gli attaccanti della Roma e non riesce mai a frenarli.E’ dura contro Ronaldo, ma in difesa balla troppo.Autorete compresa, non è di sicuro la sua migliore prestazione.Gli viene il mal di testa contro Mkhitaryan.Sbaglia due gol davanti a Provedel. Sono errori che pesano.Magari è solo un caso, ma viene sostituito sull’1-2 e la partita finisce 4-2 per l’Inter.Gira al largo, troppo al largo e contro la Juve non puoi restare emarginato.Deve darsi una svegliata. Sta diventando un cliente fisso di questa formazione e la Fiorentina ha bisogno di un centravanti vero...Non salta mai l’avversario, non produce alcunché: contro il Benevento gioca una delle peggiori partite da quando è a Firenze.Il Parma è appena un punto oltre la zona-retrocessione e la squadra proprio non gioca. All’Olimpico, contro la Roma, assiste al 3-0 giallorosso.Questi sono i tre peggiori giocatori come media-voto. Vengonoconsiderati quelli con almeno 4 presenze. Portieri: Strakosha 5,25, Sirigu5,44, Skorupski e Montipò 5,81. Difensori: Denswil 5,25, Hoedt 5,3,Tonelli 5,36. Terzini: Kolarov 5, Depaoli 5,17, Biraschi 5,3.Centrocampisti: Zajc 5,36, Eriksen 5,4, Verdi 5,5. Attaccanti: Dybala5,25, Vlahovic 5,3, Callejon 5,33. Allenatori: Giampaolo 5,64, Maran 5,69,Liverani 5,69.