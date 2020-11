: Franco per Crotone-Atalanta, Guarro per Inter-Parma, De Cupertinis per Bologna-Cagliari, Santarossa e Longo per Udinese-Milan, Salis e Balice per Spezia-Juventus, Piva per Torino-Lazio, Annunziata per Napoli-Sassuolo, Balzani per Roma-Fiorentina, Montaldo per Sampdoria-Genoa e Righelli per Verona-Benevento.Non è proprio la sua stagione. Continua a prendere gol da tutte le parti. Stavolta sono 4 quelli della Lazio.Contro il Sassuolo soffre la velocità e la tecnica di Boga e commette, con una ingenuità, il fallo da rigore su Raspadori.Pesano sulla sua coscienza i due gol di Gervinho.Sbaglia sul gol di Spinazzola, ma è inaccettabile il fallo brutto, violento e inutile su Dzeko a fine gara che lo porta all’espulsione.Dopo le prime buone gare, all’Olimpico va giù come tutta la squadra.Prestazione di poco spessore, soprattutto nel finale di gara quando, per evitare la sconfitta contro la Lazio, sarebbe servita un po’ della sua grinta.D’accordo, non è l’uomo giusto per il calcio di Conte, ma possibile che tutte le volte che gioca da titolare, dovendosi assumere delle responsabilità, finisca per fallire l’occasione? E’ anonimo.Contro la Roma viene schierato da prima punta. Il naufragio è inevitabile.Il suo problema è la condizione. Non è ancora lui e si vede anche a Cesena contro lo Spezia.Quando Maran lo fa entrare nel derby, ha la palla buona per segnare ma si intimidisce e sbaglia tutto.E’ in piena crisi, lontanissimo dal suo solito standard.Sbaglia completamente la formazione all’Olimpico: parte senza punte di ruolo e con over 33 (Ribery e Callejon), chiude con tre centravanti e under 23 (Kouamé, Vlahovic e Cutrone).Dopo la sesta giornata, riportiamo i peggiori tre giocatori (con almeno 3 presenze con voto) di ogni ruolo. Portieri: Sirigu (Torino) 5,2, Strakosha (Lazio) 5,25, Consigli (Sassuolo) 5,8. Difensori: Hoedt (Lazio) 4,83, Rodrigo Becao (Udinese) 5,08, Magallan (Crotone) 5,18. Terzini: Kolarov (Inter) 5, Laurini (Parma) 5,17, Depaoli (Atalanta) 5,17. Centrocampisti: Zanellato (Crotone) 5, Verdi (Torino) 5,33, Eriksen (Inter) 5,40. Attaccanti: Vlahovic (Fiorentina) 5,3, Lasagna (Udinese) 5,42, Muriqi (Lazio) 5,5. Allenatori: Iachini (Fiorentina) 5,17, Stroppa (Crotone) 5,5, Giampaolo (Torino) 5,5.