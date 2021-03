Venticinquesima giornata, ecco i flop 11 (più l’allenatore) secondo i voti degli inviati di calciomercato.com sui 9 campi di Serie A (non si è giocato Lazio-Torino).Anche i grandi cadono e la caduta di uno come Donnarumma, il miglior portiere della Serie A, fa rumore. Il modo con cui prende il gol da Becao è tragicomico.In mezzo all’area ne combina di tutti i colori.Rientra dopo tre giornate di stop per infortunio, col suo inserimento Gattuso vuole aggiungere sicurezza in difesa e invece il greco lo tradisce commettendo un inutile fallo da rigore che al Napoli costa la vittoria.Troppo veloce l’attacco del Verona per un difensore col suo passo.Chissà cosa gli salta in mente quando salta in piena area per colpire non di testa ma di mano. Non è noto un suo passato da pallavolista. Sono due punti che sen ne vanno.Stesso discorso fatto per Glik: il Verona ha una velocità doppia rispetto a lui.Passaggi laterali, nessuna verticalizzazione e una chiara sofferenza fisica e atletica nel finale della gara contro la Roma.Impossibile frenare la corsa dell’Atalanta, impossibile inaridirne le fonti di gioco.Mihajlovic vuole di più dal suo esterno e ha ragione. A Cagliari si perde.Tutto dipende da come si sveglia. Contro l’Udinese, in realtà, non si sveglia nemmeno.Sbaglia tanto, troppo, in una partita in cui il minimo errore costa caro.La sfida col Verona è impari. La sua squadra soffre dall’inizio alla fine.Ecco i peggiori 5 giocatori divisi per ruolo, più gli allenatori. Sono stati presi in considerazione solo quelli con almeno 8 presenze.Sirigu 5,81; Sepe 5,82; Consigli 5,91; Montipò 5,92; Pau Lopez 5,96.Magallan 5,44; Marrone 5,47; Dalot 5,5; Hoedt 5,54; C. Zapata e Bruno Alves 5,56. Terzini: Busi 5,4; Venuti e Vojvoda 5,5; Hickey 5,55; Foulon, Depaoli e Frabotta 5,56.Bernardeschi 5,45; Pereiro 5,5; Rabiot 5,53; Petriccione 5,55; Cyprien 5,56.Callejon e Kouame 5,5; Inglese e Riviere 5,58; Dybala 5,6.D’Aversa 5,61; Prandelli 5,75; Mihajlovic 5,86; Pirlo 5,92; Ranieri 5,98.Ecco la lista degli inviati del nostro sito: Balice per Juventus-Spezia, Bedogni per Sassuolo-Napoli, Belotti per Atalanta-Crotone, Mogavero per Benevento-Verona, Cinus per Cagliari-Bologna, Nathan per Fiorentina-Roma, Tripodi per Genoa-Sampdoria, Longo per Milan-Udinese, Guarro perParma-Inter.