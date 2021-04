Trentunesima giornata di Serie A in archivio e per Calciomercato.com è tempo di resoconti e di tirare le somme anche su coloro che in questo weekend hanno fornito le prestazioni peggiori secondo i voti dei nostri inviati.



Pioggia di 4 in questo weekend, ma spicca il portiere dell'Inter Samir Handanovic autore dell'autogol che ha sbloccato la gara contro il Napoli. Disastrosa anche la Roma che colleziona i 4 di Fazio e Diawara a cui si aggiungono i 5 di Mkhitaryan e Fonseca. Tanti 4,5 in Cagliari-Parma con Rugani, Kurtic e Nandez dietro alla lavagna. Male Morata nell'attacco della Juve che prende 5 contro l'Atalanta, ma peggio di lui fa Rafael Leao, 4,5 in Milan-Genoa.