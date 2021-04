Ventinovesima giornata, eccosecondo i voti assegnati dagliinviati di Calciomercato.com.Il protagonista negativo del derby: leggera incertezza sul primo gol,pesante incertezza sul secondo. Sanabria ringrazia.Coinvolto in una sconfitta interna che potrebbe trasformarsi per ilCagliari nella svolta peggiore della stagione.Perde Muriel, perde Zapata, perde Ilicic: a Bergamo è proprio unagiornata-no.Un altro gol regalato, stavolta a Messias. Deve ringraziare Di Lorenzoche, segnando la rete del 4-3, lo assolve da una condanna pubblica.Anche i grandi sbagliano e il suo errore (assist perfetto perQuagliarella) è di quelli da matita blu: passaggio orizzontale rasoterrapoco distante dalla sua area.Anche in questo caso, assist per gli avversari, stavolta per Sanabria. Gliera già successo contro la Lazio.Prestazione non da leader tattico: davanti alla difesa, non riesce acreare gioco.Siamo di fronte ad un giocatore bravo tecnicamente e molto esperto che,pur sapendo di essere già ammonito, commette un fallo stupido a metà campoe prende il secondo giallo, quando la sua squadra è in vantaggio e stagiocando meglio del Milan. Se la Samp non porta a casa i tre punti èsoprattutto colpa sua.Nessun contributo in attacco.Dopo il ritorno in nazionale non incide e se succede a Ibra fa notizia.Un fallo assurdo, di quelli che non si spiegano soprattutto se commesso daun giocatore come lui, con la sua esperienza. Un fallo a metà campo in unapartita al cloroformio: rosso a inizio ripresa. Per sua fortuna il Genoaanche con un uomo in più non combina niente.Male anche nel derby. La Juve mostra i limiti di questa sua deludentestagione.- Ecco gli ultimi cinque giocatori di ogni ruolo, più gli ultimicinque allenatori, secondo la media-voto. Abbiamo preso in considerazionechi ha almeno 9 presenze.: Sirigu e Sepe 5,81; Pau Lopez 5,85; Meret 5,96; Montipò 5,97.: Marrone 5,47; Magallan 5,5; Hoedt 5,54; Klavan 5,55; C. Zapatae Bruno Alves 5,56.: Busi 5,45; Vojvoda e Iacoponi 5,46; Hickey 5,55; Foulon eFrabotta 5,56.: Bernardeschi 5,43; Cyprien 5,56; Eduardo da Silva e Meité5,58; Rabiot 5,6.: Callejon e Kouame 5,5; Riviere 5,58; Dybala 5,6; Simeone 5,62.: Iachini 5,38; D’Aversa 5,73; Semplici 5,82; Pirlo 5,88;Mihajlovic 5,93.Ecco i nostri inviati sui dieci campi di Serie A: Longo perMilan-Sampdoria, Belotti per Atalanta-Udinese, Mogavero perBenevento-Parma, Cinus per Cagliari-Verona, Tripodi per Genoa-Fiorentina,Marcangeli per Lazio-Spezia, Annunziata per Napoli-Crotone, Bedogni perSassuolo-Roma, Piva e Balice per Torino-Juventus, De Cupertinis e Guarroper Bologna-Inter.