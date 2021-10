Ecco la formazione dei peggiori 11 giocatori, più l’allenatore, della 7a giornata, secondo i voti degli inviati di calciomercato.com.Più mousse che Musso sul tiretto di Calabria. Un errore veramente incomprensibile per un portiere forte come lui.Sempre a metà strada tra Boga e Rogerio, finisce stavolta tra i quattro bocciati da Inzaghi. Le zavorre dell’Inter al Mapei Stadium.Circumnavigato da Dzeko (con tanto di inchino) sul magnifico cross di Perisic.Un rosso per proteste sul 3-0. Salterà l’Inter. Si poteva dargli di più?Fa la figura del pinguino (rigorosamente a zona) sullo stacco di testa di Theate.Vagava per i campi del Tennessee, come vi era arrivato chissà. Alla Juve si stanno ritrovando tutti, a parte lui. Che ci fa venire in mente i versi più ‘assurdi’ di Battiato.Salva Ferrer dalle strane idee di Thiago Motta.Mai sottovalutare il balzo di Tonali.Un proverbio turco dice: “Per amore della rosa si sopportano le spine”.È pitagorico dentro. O Crotone o niente, non segna.Banana d’oro (inventiamo premi...) per il miglior gol mangiato dell’anno.A testa bassa riempie il taccuino di calcoli e proteste contro la Lega. La Lazio intanto ne prende tre, completamente persuasa dalle sue teorie.- Questo il gruppo di inviati del nostro sito sui 10 campi di Serie A: Cagliari-Venezia (Cinus), Salernitana-Genoa (Tretola), Torino-Juventus (Piva/Balice), Sassuolo-Inter (Bedogni/Guarro), Bologna-Lazio(De Cupertinis), Verona-Spezia (Righelli), Samp-Udinese (Montaldo), Fiorentina-Napoli (Targetti/Annunziata), Roma-Empoli (Balzani), Atalanta-Milan (Belotti/Longo).Portieri: RADUNOVIC (Cagliari) 5,00; SPORTIELLO (Atalanta) 5,50; PANDUR (Verona) 5,50; SZCZESNY (Juventus) 5,67.Difensori: AYA (Salernitana) 4,50; SUTALO (Verona) 5,00; IZZO (Torino) 5,00; SERPE (Genoa) 5,00; WALUKIEWICZ (Cagliari) 5,10.Terzini: PEZZELLA (Atalanta) 5,00.Centrocampisti: HERNANI (Genoa) 4,88; MCKENNIE (Juventus) 5,00.Attaccanti: PODGOREANU (Spezia) 5,00; STRELEC (Spezia) 5,00; SIMY (Salernitana) 5,14.Allenatore: MAZZARRI (Cagliari) 5,50.