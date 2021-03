più l'allenatore secondo i voti dei dieci inviati di Calciomercato.com sui campi di- Morata lo infila sul suo palo. Il tiro è forte, ma il portiere spagnolo sbaglia il pensiero, crede che Rabiot scelga il cross e invece lo impallina proprio dove non se l’aspetta.- Il gol di Kurtic è tutto sulla sua coscienza. Quello di Mihaila anche sulla sua coscienza. I suoi limiti difensivi vengono confermati.- L’autorete toglie 2 punti al Parma nello scontro diretto di Firenze. Quando spedisce nella sua porta il cross di German Pezzella non è nemmeno pressato.- E’ la prima volta, in questa stagione, che sbaglia così tanto. Il gol del Beneveto nasce proprio da un suo controllo sbagliato.- Giornata pessima, come tutta la squadra.- Entra al posto di Lucas Leiva e al primo intervento si fa fregare da Cheisa la palla che l’ex viola trasforma in un grande assist per Morata. Poi scompare dal campo.- Devia di mano, in piena area viola, un cross di Gervinho. Non si capisce perché lo faccia, è un cross innocuo. Poco o niente nella costruzione del gioco.- Resiste per 45', cala nettamente nella ripresa.- A Firenze gira a vuoto fino alla sostituzione.- E’ lontano dalla condizione ideale e non è difficile contenerlo nemmeno per una difesa improvvisata come quella della Juventus.- Quasi non si presenta a Crotone.- Mezz’ora ben fatta di fronte ai campioni d’Italia, poi la Lazio esce dalla gara e i suoi cambi peggiorano notevolmente la situazione.- Ecco la griglia dei 10 inviati di calciomercato.com. Salis per Spezia-Benevento, Santarossa per Udinese-Sassuolo, Balice per Juventus-Lazio, Balzani per Roma-Genoa, Franco per Crotone-Torino, Nathan per Fiorentina-Parma, Righelli e Guarro per Verona-Milan, Montaldo per Sampdoria-Cagliari, Annunziata per Napoli-Bologna, Guarro per Inter-Atalanta.