Ventottesima giornata, ecco i flop 11, più l’allenatore, secondo i votidegli inviati sui nove campi di Serie A.Un disastro contro il Napoli. La punizione di Mertens è sul suo palo.Ha sulla coscienza due gol su tre del Milan. Sul primo tarda la risalita elascia Ibrahimovic in gioco; sul terzo, lascia il suo diretto avversarioCalhanoglu, va a chiudere in ritardo su Kessie nel momento dell’assist elo fa mettendosi di fianco...Non è proprio la sua stagione. Sbaglia anche contro lo Spezia.Quando il Benevento attacca, non è mai molto sicuro.Coinvolto pesantemente nella rimonta del Bologna.Niente, ma proprio niente, in una partita che la Juve perde in modoclamoroso.L’errore sul gol del Benevento è inaccettabile a questi livelli, un lancioorizzontale all’altezza della propria area di rigore. Ma dai...Il niente in mezzo al campo. Dovrebbe prendere esempio da Hetemaj.Vuole più spazio, ma quando Fonseca glielo concede, lo butta via.Un giocatore del suo livello non può fare una partita come quella col Napoli.Sbaglia un gol dietro l’altro.La sconfitta in casa col Benevento è terribile. Dopo l’eliminazione agliottavi della Champions contro il Porto, questa è un’altra batosta storica.Questa la media-voto degli ultimi 5 giocatori divisi perruolo, più gli allenatori, dopo la 28a giornata. Sono stati presi inconsiderazione quelli che hanno almeno 9 presenze. Portieri: Sepe 5,8; Sirigu 5,82; Pau Lopez 5,84; Montipò 5,95; Consigli 5,98 Difensori: Marrone 5,47; Magallan 5,5; Hoedt 5,54; Klavan 5,56; Bruno Alves 5,56. Terzini: Busi 5,4; Iacoponi 5,46; Vojvoda 5,5; Hickey 5,55; Foulon, Depaoli e Frabotta 5,56. Centrocampisti: Bernardeschi 5,43; Cyprien 5,56; Eduardo da Silva e Meité 5,58; Rabiot 5,6. Attaccanti: Callejon e Kouame 5,5; Riviere 5,58; Dybala 5,6; Simeone e Cornelius 5,63. Allenatori: D’Aversa 5,71; Prandelli 5,81; Pirlo 5,91; Mihajlovic 5,93; Ranieri 5,96.Ecco il gruppo dei nove inviati sui campi di Serie A: Burattiper Parma-Genoa, Franco per Crotone-Bologna, Cinus per Spezia-Cagliari,Righelli per Verona-Atalanta, Balice per Juventus-Benevento, Montaldo perSampdoria-Torino, Santarossa per Udinese-Lazio, Nathan perFiorentina-Milan, Balzani per Roma-Napoli.