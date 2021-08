Ecco la formazione dei peggiori 11 giocatori, più l’allenatore, della 2a giornata, secondo i voti degli inviati di calciomercato.com.Ha visto il filmino di Magic Mike che gioca coi piedi. Vuole imitarlo. Gli esce una ‘polaccata’ alla Szczesny.Al termine di Lazio-Spezia sembra Paolo Migone, il comico con l’occhio nero.Se sei triste, pensa sempre alla figura che ha fatto Amian con Felipe Anderson. Al rosso che si è preso poco dopo.Più che un cognome, un’interiezione di dolore. Si becca pure il tunnel della domenica (l’assist di Mkhitaryan per Veretout).Tra lui e Svoboda è il ballottaggio degli orrori. Ma il mister della flop 11 di oggi ha le idee chiare, e solitamente si affida alle vecchie conoscenze.Se Karsdorp è un treno, lui è uno dei passeggeri. Gli consigliamo la visione di Snowpiercer, il film di Bong Joon-ho.Ma il suo problema non era il ruolo? Chi si stupisce di tanti passaggi sbagliati è uno gnu. Fascia garantita.Per la gioia di Di Canio, è tornato ‘il giraffone’! Le girafon! Titolarissimo in questa flop 11, vice capitano. Haas e Ricci gli fanno venire un gran mal di testa lassù.Il triangolo magico di centrocampo lo completa McKennie trequartista. Pronti via, l’albanese Ismajli gli spezza la bacchetta di Harry Potter. E così il povero texano, finito l’intervallo, resta negli spogliatoi a ripararla.Non era adatto al gioco del Maestro, questo si poteva immaginare. Ma anche con Juric?Cambio all’intervallo, Morata per McKennie! Tutti invocano a gran voce il centravanti! E lui? Per rassicurare il popolo bianconero dopo la partenza di CR7 fa zero tiri in porta.Bella gara stavolta fra Max e Thiago Motta. Uno passa il secondo tempo a gridare ‘halma halma’ contro una neopromossa, l’altro sembra un umarell davanti a un cantiere fermo. Tuttavia niente, nemmeno un 6 a 1 può superare in floppezza il cambio De Sciglio per Cuadrado. Troppi ricordi, non ce la faccio.Questo il gruppo degli inviati del nostro sito sui 10 campi di serie A: Pontoni per Udinese-Venezia, Righelli e Guarro per Verona-Inter, Marcangeli per Lazio-Spezia, Belotti per Atalanta-Bologna, Balice per Juventus-Empoli, Targetti per Fiorentina-Torino, Tripodi per Genoa-Napoli, Bedogni per Sassuolo-Sampdoria, Tretola per Salernitana-Roma, Longo per Milan-Cagliari.