Ecco la formazione dei flop della 34a con i voti degli inviati di calciomercato.comTriste finale di campionato con altri 5 gol sulla schiena.Travolto, come tutto il Parma.Il primo gol di Pellegrini è lo specchio della sua partita.Ha colpa almeno su due dei 4 gol del Napoli.Una serata terribile. I suoi errori sono decisivi.A Firenze entra nella ripresa e fa in tempo a prendere due cartellinigialli e a farsi espellere.Passeggia e sbaglia tutto, ma proprio tutto.Non combina niente, né a destra, né a sinistra, né al centro.Sbaglia il gol dell'1-0 e non si riprende più.Probabilmente contro il Milan gioca la sua peggiore gara da juventino.Un fantasma come a Udine, dove però negli ultimi 8 minuti aveva ribaltatoogni giudizio. Contro Kjaer e Tomori è notte fonda.Prende una lezione di calcio e ora per la Champions è dura.