, ecco la formazione dei flop 11 secondo i voti degli inviati di(Parma) 5,5 Contro il Milan una serata non proprio impeccabile.(Genoa) 5 Il suo contributo tecnico è dinamico è scarso. Contro la Juve serve ben altro.(Genoa) 4,5 Quando Chiesa gli strappa la palla e parte verso il 2-0 della Juve, è fermo come un paracarro. Troppo morbido di fronte all’attacco bianconero.(Bologna) 5 Da un giocatore con la sua esperienza non ti aspetti un errore come quello che porta Borja Mayoral al gol della vittoria romanista.(Fiorentina) 4,5 Come marcatore puro lascia sempre qualche dubbio. Stavolta provoca il rigore del 3-2 per l’Atalanta con un tocco di mano.(Genoa) 5 Un combattente come lui deve giocare un’altra partita con un avversario come la Juve. E’ stranamente remissivo.(Fiorentina) 5 Per la squalifica di Pulgar torna a fare il regista, ma quello non è proprio il suo ruolo e si vede bene un’altra volta.(Genoa) 4,5 Troppo tenero e troppo emozionato a ritrovarsi di fronte ai suoi prossimi compagni bianconeri.(Udinese) 4,5 E’ suo l’intervento su Belotti, quello del rigore: sbaglia i tempi e i modi.(Parma) 4,5 Inesistente per 45'. Inevitabile la sostituzione.(Inter) 5 Conte gli offre una chance da titolare ma la sfrutta male.. Questi sono i peggiori 5 giocatori come media-voto divisi per ruoli. Abbiamo preso in considerazione chi ha almeno 10 presenze.: Sepe 5,79; Sirigu 5,82; Pau Lopez 5,84; Montipò 5,95; Meret 5,96.: Marrone 5,47; Magallan 5,5; Hoedt 5,54; Klavan e Bruno Alves 5,56.: Busi 5,45; Iacoponi 5,46; Vojvoda 5,54; Hickey 5,55; Depaoli 5,56.: Bernardeschi 5,43; Cyprien 5,56; Eduardo da Silva e Meité 5,58; Pulgar 5,61.: Callejon 5,5; Kouame 5,53; Riviere 5,58; Simeone 5,63; Cornelius e Inglese 5,65.: D’Aversa 5,69; Mihajlovic e Ranieri 5,93; Pirlo 5,97; F. Inzaghi 6,03.. Ecco la griglia degli inviati di calciomercato. com: Salis per Spezia-Crotone, Buratti e Longo per Parma-Milan, Santarossa per Udinese-Torino, Guarro per Inter-Cagliari, Righelli per Verona-Lazio, Balice per Juventus-Genoa, Montaldo per Sampdoria-Napoli, Balzani per Roma-Bologna, Nathan per Fiorentina-Atalanta e Mogavero per Benevento-Sassuolo