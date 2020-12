: Franco per Crotone-Parma, Balice per Juventus-Fiorentina, Righelli per Verona-Inter, De Cupertinis per Bologna-Atalanta, Longo per Milan-Lazio, Annunziata per Napoli-Torino, Balzani per Roma-Cagliari, Montaldo per Sampdoria-Sassuolo, Salis per Spezia-Genoa e Santarossa per Udinese-Benevento.- La classica papera con cui rischia di compromettere la vittoria dell’Inter a Verona. Deve pagare almeno un caffé a Skriniar che segna il gol del 2-1.- Perde nettamente il duello con Karsdorp.- Nella disfatta dei campioni d’Italia le sue colpe sono pesanti ed evidenti. E’ coinvolto in tutt’e tre i gol della Fiorentina.- Serata nera. Sbaglia subito regalando al Sassuolo l’occasione del primo gol e continua a sbagliare nella ripresa quando perde Caputo sul raddoppio del Sassuolo.- Autogol e distrazione sul 3-0 di Caceres che lo brucia sullo scatto.- Basta rivedere il fallo su Castrovilli per spiegare la stroncatura. Lascia la Juve in 10, dopo meno di 20' e sullo 0-1.- Dopo la splendida prestazione di Parma, l’inguardabile partita contro la Fiorentina. Dovrebbe controllare Ribery che invece giganteggia.- Per farlo giocare, Conte cambia modulo e passa al 3-4-2-1, ma il croato non ripaga la fiducia.- E’ il terzo ex viola in campo, ma quando Pirlo lo mette dentro è un fantasma. Si vede solo per le proteste per il rigore che La Penna gli nega.- Sbaglia due palle-gol e il Benevento ne approfitta...- Dopo mezz’ora entra al posto di Correa e non combina niente di niente.- Lo 0-3 in casa contro la Fiorentina passerà alla storia di questo campionato.- Ecco i tre peggiori di ogni ruolo come media-voto. Sono stati presi in considerazione i giocatori e gli allenatori con almeno 5 presenze.: Strakosha 5,3; Sirigu 5,54; Meret 5,92.: Denswil 5,25; Klavan 5,5; Hoedt 5,56. Terzini: Kolarov 5; Busi 5,25; Biraschi 5,3.: Zajc 5,39; Zanellato 5,4; Bernardeschi 5,42.: Dybala 5,36; Callejon 5,36; Muriqi 5,42.: Giampaolo 5,62; Liverani 5,71; Mihajlovic 5,79.