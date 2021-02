Ventiduesima giornata, ecco la formazione dei flop 11 (più l’allenatore) secondo i voti assegnati dagli inviati di calciomercato.com sui 10 campi di Serie A.Combina un disastro sul primo gol della Samp: chiama palla, induce Vlahovic ad abbassarsi, sbaglia l’uscita e Keita segna.Per lui è insostenibile la forza fisica dell’attacco interista.Al centro della difesa laziale, va in crisi troppo presto di fronte a Lautaro Martinez e Lukaku.La brutta e pesante manata a Rrahmani non è da lui. Il rigore è ineccepibile e porta la Juve alla sconfitta.Mai visto in difficoltà atletica come a La Spezia. Si fa perfino strappare la palla da Agudelo nell’azione del primo gol.Disorientato fin dal primo minuto: Bastoni lo attacca e lo demolisce.Altra prestazione senza personalità, senza idee, senza spunti. Porta il numero 10 viola sulle spalle, la maglia che un tempo era indossata da Giancarlo Antognoni...In una partita di quella difficoltà, ci saremmo aspettati un altro contributo da un giocatore del suo spessore tecnico e caratteriale.Impreciso e vago in una gara fondamentale come quella di Napoli.Se uno come lui scompare dalla partita vuol dire che la sua squadra è in crisi nera, nerissima.Dopo le prime convincenti prestazioni con la nuova gestione di Nicola ripiomba nei momenti cupi del girone d’andata.La sconfitta contro lo Spezia è pesante per il modo in cui avviene: sottomissione totale della capolista.Ecco i peggiori 5 giocatori e allenatori come media-voto. Abbiamo preso in considerazione chi ha almeno 6 presenze. Portieri: Strakosha 5,25; Da Costa 5,67; Sirigu 5,8; Sepe 5,82; Consigli 5,9. Difensori: Kolarov 5; Marrone 5,47; Dalot, Klavan e Martinez Quarta 5,5. Terzini: Busi 5,31; Ter Avest 5,4; Sala 5,42; Depaoli, Venuti e Vojvoda 5,5. Centrocampisti: Bernardeschi 5,28; Pereiro e Petriccione 5,5; Rabiot e Cyprien 5,56. Attaccanti: Dragus 5,5; Kouamé 5,53; Cornelius 5,56; Inglese e Riviere 5,59. Allenatori: D’Aversa 5,58; Prandelli 5,73; Stroppa 5,8; Mihajlovic 5,84; Pirlo 5,88.Questa è la “formazione” di Pagellando: De Cupertinis per Bologna-Benevento, Piva per Torino-Genoa, Annunziata e Balice per Napoli-Juventus, Salis e Longo per Spezia-Milan, Balzani per Roma-Udinese,Cinus per Cagliari-Atalanta, Montaldo per Sampdoria-Fiorentina, Franco perCrotone-Sassuolo, Guarro per Inter-Lazio e Righelli per Verona-Parma.