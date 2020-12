secondo i voti degli inviati di calciomercato.com sui 10 campi di Serie A: Santarossa per Udinese-Crotone, Mogavero per Benevento-Lazio, Balice per Juventus-Atalanta, Nathan per Fiorentina-Sassuolo, Tripodi e Longo per Genoa-Milan, Righelli per Verona-Sampdoria, Guarro per Inter-Napoli, Buratti per Parma-Cagliari, Salis per Spezia-Bologna e Balzani per Roma-Torino.Barrow lo fulmina con un tiro da metà campo. Lui è molto lontano dai pali, ma è lì perché se parte il contropiede ha poca strada da fare. E’ la vita del portiere: anche un “non errore” può diventare una figuraccia. Peraltro para un rigore allo stesso Barrow.A Udine commette troppi errori.Quando la Fiorentina attacca al centro, il centrale rumeno ha delle difficoltà.Una serie di incertezze in mezzo all’area, come quella sul gol di Immobile dove appare evidente la diversa statura tecnica.Ha perso smalto rispetto alla prima parte del campionato. Contro il Sassuolo sbaglia un gol difficile da sbagliare anche se la palla di Ribery gli arriva sul destro, il piede...fasullo.Prestazione insufficiente a cui si aggiunge l’espulsione.L’ammonizione che prende dopo meno di 20 minuti probabilmente condiziona la sua partita: è diffidato e salterà una gara a cui tiene molto, quella con la sua vecchia squadra milanista. Così a Firenze non fa una partita al suo livello, provoca il rigore e gli va pure bene perché in quell’occasione dovrebbe prendere anche il secondo giallo.Dopo 25 minuti, per l’infortunio di Arthur, entra in campo, ma non in partita.Il “vaffa” all’arbitro se le può, anzi, se lo deve risparmiare. Sbaglia, perdipiù è capitano. Poi si può aggiungere che ci sono arbitri che capiscono e arbitri meno accomodanti e lui finisce sul taccuino di uno che non ci sta a farsi mandare a quel paese. Càpita.Sbaglia gol come non hai mai fatto in questa stagione.Sbaglia ancora più di Morata perché dentro il festival degli errori c’è pure un calcio di rigore.Perde in casa da un allenatore che vede il calcio in un modo molto diverso da lui.Ecco i tre peggiori di ogni ruolo come media-voto. Abbiamopreso in considerazione chi ha giocato almeno 5 partite. Portieri:Strakosha 5,3; Sirigu 5,5; Meret 5,9. Difensori: Denswil 5,25; L. Danilo5,46; Hoedt 5,5. Terzini: Kolarov 5; Biraschi 5,3; Augello 5,4.Centrocampisti: Zanellato 5,25; Zajc 5,31; Cataldi 5,33. Attaccanti:Dybala 5,36; Callejon 5,42; Lasagna 5,43. Allenatori: Giampaolo ePrandelli 5,6; Maran 5,67.