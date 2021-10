Ecco, più l’allenatore, della, secondo i voti degli inviati di calciomercato.com.‘Sviene’ platealmente sulla schiena di Becao, dopo aver calcolato male l’uscita alta. Abisso non ci casca.Alterna castronerie disarmanti (come la palla persa che porta al rigore del Verona) a strappi paurosi.Vince il ballottaggio con Gunter per il miglior (auto)gollonzo della giornata. Il suo è di quelli beffardi, che torturano lo spettatore. Quei palloni che rotolano a fatica ma inesorabilmente oltre la linea di porta...In un primo tempo del genere c’era bisogno di buon senso. Sotto di un gol, invece, il capitano rossonero causa un rigore.Più o meno responsabile di entrambi i gol di Scamacca. Gliela tira contro nel primo, tenendo viva una palla probabilmente lunga, lo perde completamente nel secondo. Catena horror insieme a Sabelli.Per rimettere in carreggiata il Grifone Ballardini lo toglie dopo appena mezz’ora di gioco. Mossa azzeccata.La seconda ammonizione è troppo ingenua per essere vera. Lascia in dieci l’Udinese al minuto 38 del primo tempo.Il rigore sbagliato sgonfia qualcosa da qualche parte.Calcia dal dischetto ancora peggio di Veretout. È già il terzo errore (su 5) in questa stagione. Ipnotizzato anche Spalletti: “Li tirerà sempre Lorenzo”.L’ombra di sé stesso. Contestato a fine partita da alcuni tifosi viola. Vi lascio indovinare i francesismi.Si fa espellere per due falli. E la Fiorentina in dieci diventa più pericolosa.Per protestare su un presunto rigore non concesso ai blucerchiati a momenti inciampa su Joao Pedro ed entra in campo. L’arbitro lo espelle. Non una grande idea farsi cacciare in un momento così delicato...ECCO GLI INVIATI - Questo il gruppo di inviati del nostro sito sui 10 campi di Serie A: Salis per Spezia-Salernitana, Marcangeli e Guarro per Lazio-Inter, Longo per Milan-Verona, Cinus per Cagliari-Genoa, Pontoni per Udinese-Bologna, Tripodi Genoa-Sassuolo, Pazienza per Empoli-Atalanta, Annunziata per Napoli-Torino, Balice per Juventus-Roma, D’Aco per Venezia-Fiorentina.MEDIA-VOTO FLOP - Portiere: ZOET (Spezia) 5,71.Difensore: WALUKIEWICZ (Cagliari) 5,10.Terzino: PEZZELLA (Atalanta) 5.Centrocampista: HERNANI (Genoa) 4,88.Attaccante: SIMY (Salernitana) 5,25Allenatore: CASTORI (Salernitana) 5,63.