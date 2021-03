Nel corso di un'intervista a gazzetta.it, Giovanni Galli ha parlato dei fratelli Traoré (Amad del Manchester United e Hamed del Sassuolo), raccontando: "Ero alla Lucchese, all’epoca lavoravo lì. Un amico venne a trovarmi e disse che aveva tra le mani due giovani talenti. Erano in auto con lui, così mangiammo insieme e poi li portai ad allenarsi col gruppo dei ’99. Apriti cielo, erano due ragazzi di un altro pianeta...Non potevano stare in Serie C, così iniziai a fare un po’ di telefonate ai direttori. Chiamai l’Empoli, la Fiorentina, l’Atalanta, pure il Milan. Alla fine Amed andò alla Dea e Traoré all’Empoli. Il primo ha un futuro enorme di fronte a sé, l’ho visto giocare nell’Under 23 e fa la differenza. Ce n’è anche un altro bravo: capelli lunghi ricci, biondi, a vederlo da lontano sembra Puyol. Si chiama Hannibal Mejbri. Un altro fenomeno, si guardi i filmati: lui e Diallo sembrano due brasiliani".