I grandi obiettivi del Nuovo Ravenna F.C. a guida Cipriani: il salto di categoria e lo stadio Benelli rinnovato

In una partecipata conferenza stampa, il presidente diFC Ignazio, accompagnato dal nuovo top management giallorosso, ha tracciato le linee di un futuro ambizioso che possa regalare grandi gioie agli sportivi ravennati, ma soprattutto creare quell’entusiasmo e quel senso di appartenenza che poche volte si sono visti in città.In un contesto come quello italiano con sempre più proprietà straniere, la scelta del presidente giallorosso Ignazio Cipriani va in controtendenza, un imprenditore italiano che investe nel calcio della propria città con l’ambizione di arrivare alla massima serie: “Anche se ho vissuto in America per gli ultimi 24 anni, Ravenna è sempre stata nel mio cuore. Qui ho le mie radici, qui mi sento a casa. La passione che ho per il calcio e l'amore per questa città mi hanno spinto a intraprendere questa straordinaria avventura. Il nostro obiettivo è chiaro e ambizioso: portare il Ravenna FC ai massimi livelli, coinvolgendo attivamente i nostri tifosi in questo entusiasmante percorso. Oltre ai successi sportivi, vogliamo aumentare la visibilità del nostro club a livello internazionale, creando sinergie importanti. Una di queste è la collaborazione con Nike, che sarà il nostro sponsor tecnico per i prossimi quattro anni. Questo accordo non solo riflette la nostra credibilità e ambizione, ma anche il nostro impegno a offrire ai nostri giocatori e tifosi prodotti di altissima qualità. Abbiamo anche lavorato a un restyling del nostro logo per renderlo più contemporaneo e appetibile, rispettando sempre la sua storia. Questo è solo l'inizio di un cammino che ci vedrà crescere, innovare costantemente sfruttando tutte le potenzialità internazionali del gruppo Cipriani. Inoltre avremo al nostro fianco un partner di primo livello come Black Duck, un fondo di investimenti nell'ambito calcistico, formato da Niccolò Maisto e Michele Attisani che tramite questo fondo sono entrati in società con me nel Ravenna FC. La squadra sarà un progetto pilota per quanto riguarda l’applicazione delle IA in ambito di analisi dati sui calciatori. Siamo certi che ci daranno un'edge più competitivo a livello di scouting e di rendimento dei nostri giocatori.”

A seguire l’intervento del Vice Presidente Ariedo Braida, dirigente sportivo di lungo corso che in 28 anni al Milan di Berlusconi ha riscritto la storia del calcio mondiale: “Ho scelto di aderire al nuovo progetto sportivo creato da Ignazio Cipriani perchè sono mosso da una grande passione per questo sport e perché sono convinto della qualità del progetto e del valore delle persone che ne fanno parte. E’ un progetto ambizioso e rappresenta una sfida personale che affronto con grande passione. Il calcio è uno straordinario generatore di entusiasmo, di valori e di ricchezza per tutta la città e credo che questa città avesse bisogno di una visione ambiziosa e coinvolgente come quella di Ignazio Cipriani. Un entusiasmo che già si percepisce e che ci aiuterà a raggiungere gli obbiettivi che ci siamo prefissi. Non sarà facile, ma attraverso il tempo, il lavoro, le capacità e l’organizzazione, riusciremo a percorrere questa strada che è già segnata.”.

Fulcro di questi primi mesi di lavoro al nuovo progetto sportivo giallorosso è il Direttore Generale Paolo Scocco : “Il nuovo Ravenna FC si basa su tre pilastri fondamentali: passato, presente e futuro. Stiamo lavorando con rispetto per la storia del club, migliorando l'efficienza e la professionalità nel presente, e puntando a una crescita sostenibile per il futuro. Mantenendo gran parte delle persone già presenti nel club e integrando nuove figure chiave, vogliamo elevare gli standard operativi, investire nei giovani talenti e creare un ambiente innovativo per portare il Ravenna FC ai massimi livelli. Le strutture funzionali sono fondamentali per un progetto ambizioso come quello del Ravenna FC. Per quanto riguarda lo stadio Benelli, abbiamo in programma un progetto di restyling completo, che è stato condiviso con l'amministrazione comunale. Il restyling coinvolgerà sia l'interno che l'esterno dello stadio. Esternamente, desideriamo offrire un'immagine rinnovata alla città, permettendo ai cittadini di riconoscersi e sentirsi parte del nostro club. Internamente, prevediamo l'inserimento di un'area hospitality, il potenziamento dei bar e miglioramenti estetici e di servizio in generale. Parallelamente, abbiamo pianificato un programma di lavori per migliorare il centro sportivo di Fosso Ghiaia. Questi passi sono essenziali per sostenere la crescita del club e raggiungere i nostri obiettivi a lungo termine”.

Primo passo dal punto di vista sportivo per la scalata della piramide del calcio italiano è la prossima stagione sulla quale è già da mesi impegnato Davide Mandorlini, nuovo direttore sportivo del Ravenna FC che, dopo aver già vinto campionati con la maglia giallorossa, ha le idee chiare su come muoversi: “Il nostro obiettivo è costruire un Ravenna vincente e determinato a primeggiare. Partiamo da una base solida: una squadra che ha già dimostrato di essere vincente, arrivando prima in campionato. Stiamo lavorando per mantenere questa ossatura e puntiamo su un tecnico come Mauro Antonioli, che non solo conosce bene la piazza e la categoria, ma ha già vinto qui. Questo ci dà la sicurezza di avere una guida esperta per affrontare questo campionato, che richiede esperienza, determinazione e mentalità. Stiamo cercando giocatori di qualità e con grandi ambizioni, che condividano i nostri valori e la nostra determinazione a vincere. Investiremo significativamente nel settore giovanile, sia dal punto di vista delle strutture come anticipato dal DG Scocco, sia introducendo nuove metodologie di allenamento per formare i nostri tesserati e garantire un costante flusso di giovani talenti verso la prima squadra. Siamo pronti a fare tutto il necessario per portare il Ravenna FC al successo.”.

Il sindaco diMicheleha ricordato i primi contatti con Ignazio Cipriani: “Da subito l’impressione è stata positiva e tutte le cose che sono successe nei mesi successivi l’hanno confermata. Io penso quindi che le cose che ci avete detto oggi siano le basi sulle quali trovare il pieno, totale e convinto sostegno di tutta la comunità ravennate. Gli obiettivi sono ambiziosi, percorsi come questi non sono mai facili, si parte con un’esperienza nuova; io penso che serva, oltre agli investimenti economici, anche un grande investimento di fiducia di tutta la comunità ravennate. Ci dobbiamo credere tutti condividendo in maniera chiara gli obiettivi.

foto ​da sinistra: Paolo Scocco (DG), Ignazio Cipriani, Ariedo Braida, Davide Mandorlini (DS), Lorenzo Tonetti (Resp. relazioni esterne)