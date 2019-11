In Italia il tema è caldo, caldissimo: dopo la vicenda Balotelli a Verona, con una spirale infinita di polemiche e batti e ribatti intorno al tema del razzismo negli stadi, in Francia si interrogano sui tifosi della Lazio. La domanda che si pone France24 è chiara: i tifosi della Lazio sono fascisti? L'intero articolo mira a smascherare questo luogo comune, a partire dalla formazione, negli anni, di gruppi dichiaratamente anti-fascisti, come i LAF "Laziale e antifascista", intervistati nel pezzo.



I TIFOSI DELLA LAZIO CONTRO GLI STEREOTIPI - Il gruppo, riportano in Francia, vuole combattere lo stereotipo che accomuna tutti i tifosi della Lazio all'estrema destra. Gli Irriducibili, gruppo dominante in Curva Nord, sono stati di recente sanzionati con la chiusura del settore proprio per i saluti romani durante il match contro il Rennes. Diversi gruppi antifascisti "sono presenti all'Olimpico, in diversi settori, ma per il momento senza segni di riconoscimento", l'ammissione, citando "minacce continue". Non solo a Roma sono presenti gruppi di estrema destra: "la stragrande maggioranza degli stadi italiani è nelle mani di gruppi neofascisti".