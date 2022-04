I lettori di CM hanno deciso chi dovrà rinunciare all’Europa, accontentandosi dell’ottavo posto in campionato. Ricordiamo che, in linea teorica, la Fiorentina può ancora accedere all’Europa League vincendo la Coppa Italia (semifinale d’andata persa 0-1 contro la Juventus), ma secondo gli utenti saranno proprio i viola a dover rinunciare alle Coppe, almeno via campionato.



Ecco i risultati del sondaggio sul chi andrà in Europa:



Atalanta 27.6% - 261 voti

Lazio 24.9% - 235 voti

Roma 24.1% - 228 voti

Fiorentina 23.4% - 221 voti