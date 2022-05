3x2. Lukaku vuole tornare all'Inter, che corteggia Dybala e prova a non perdere Lautaro. La certezza è che le casse del club nerazzurro non possono permettersi tutti e tre questi grandi attaccanti, quindi Marotta e Ausilio dovranno effettuare delle scelte per definire il reparto offensivo da mettere a disposizione di Simone Inzaghi nella prossima stagione. Abbiamo sottoposto il quesito ai nostri lettori, chiedendo quale fosse la coppia d'attacco nerazzurra preferita per la prossima stagione: Lukaku-Lautaro, Lukaku-Dybala o Dybala-Lautaro?



I voti complessivi sono stati 1648. Questo l'esito:



Lukaku-Lautaro: 66,8%(1101 voti)



Dybala-Lautaro: 18,9% (311 voti)



Lukaku-Dybala: 14,3 % (236 voti)



Per i tifosi nerazzurri non c'è storia. Il sogno è rivedere la Lu-La, la coppia d'attacco che con Antonio Conte ha regalato ai nerazzurri il diciannovesimo scudetto. Il belga, ora al Chelsea, non ha mai nascosto di voler tornare a Milano. In Viale della liberazione trattano il fascicolo con i guanti, sanno che l’operazione è complessa, ma l’energia che Lukaku sta investendo per avviare la trattativa è un traino che Ausilio e Marotta intendono sfruttare.