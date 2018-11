C'è anche Zlatan Ibrahimovic nella lista dei giocatori che i Los Angeles Galaxy hanno confermato per il 2019. Lo svedese, che ha un contratto in scadenza nel dicembre del prossimo anno, al momento non è uno dei tre designated player, ovvero uno dei tre giocatori con uno stipendio o costo di trasferimento superiore al tetto salariale, a differenza di Alessandrini e i due fratelli Dos Santos, Jonathan e Giovani, entrambi ex Barcellona. La franchigia californiana non ha invece confermato il terzino inglese ex Roma Ashley Cole, scaricato insieme a Michael Ciani (ex Lazio), Brian Sylvestre, Ariel Lassiter, Sheanon Williams, defender Ashley Cole, Rolf Feltscher (ex Parma e Grosseto), Baggio Husidic e Servando Carrasco. Questa lista:



PORTIERI: David Bingham, Justin Vom Steeg

DIFENSORI: Jorgen Skjelvik, Tomas Hilliard-Arce, Hugo Arellano, Daniel Stere

CENTROCAMPISTI: Romain Alessandrini, Jonathan dos Santos, Perry Kitchen, João Pedro, Sebastian Lletget, Bradford Jamieson IV

ATTACCANTI: Zlatan Ibrahimović, Ola Kamara, Giovani dos Santos, Efrain Alvarez