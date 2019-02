Come riportato da Sportmediaset c'è stata una diatriba fra i medici del Real Madrid e quelli del River Plate su Exequiel Palacios, centrocampista classe '98 e serissimo obiettivo di mercato delle Merengues. Infortunatosi al Perone con fastidiose complicazioni, Palacios ha scelto, d'accordo con i medici del club argentino, di non operarsi suscitando l'ira del Real Madrid che, al contrario spingeva per l'operazione. Da quel momento i rapporti si sono complicati tanto da mettere in pericolo l'affare e favorire l'inserimento dell'Inter che su Palacios ha messo gli occhi da tempo, ma che era indietro rispetto al Real Madrid.