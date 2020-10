. Ora Danieleè da considerare un ex, questo è il giorno del suo passaggio al Rennes, in prestito secco seppur oneroso. Per il resto ci sono ancora almeno tre giocatori fin qui considerati ormai fuori dal progetto, al netto di un paio di spezzoni o di come potranno essere utilizzati da Pirlo nel caso in cui dovessero restare alla Continassa:Sono giocatori a disposizione. Il mercato è aperto fino a lunedì, poi vedremo. Però si stanno allenando, come tutti gli altri e sono a disposizione per giocare”. Ma i veri messaggi in fondo sono quelli lanciati quando non sono coinvolti direttamente dalle parole di Pirlo.. Il terzino dopo aver visto sfumare il trasferimento alla Roma ha poi rifiutato tutte le altre proposte arrivate per lui, nelle ultime ore sono Celtic e Siviglia ad aver effettuato un sondaggio. Bocciato alla prima con la Sampdoria quando ha sostituito nel finale Gianluca Frabotta, bocciato a Roma dove è rimasto in panchina per tutti e novanta i minuti, bocciato anche domani col Napoli. Lo anticipa proprio Pirlo:. Il tedesco si sta opponendo alla risoluzione, la metà dell'ingaggio come buonuscita fin qui non è sembrato interessargli, un nuovo caso anche diplomatico rischia di presentarsi.. Per lui un paio di spezzoni in attacco, dove ora sono tornati tutti. “Il mercato è aperto fino a lunedì, poi vedremo...”.