Andare in cerca di verifiche e conferme. È quanto si prefigge una rubrica come Pagellando, che di settimana in settimana ‘vigila’ sul campionato raccogliendo i voti degli inviati di calciomercato.com. A ridosso dell’ottava giornata, conclusa la sosta nazionali, vorremmo fissare le ultime due costellazioni provvisorie, giusto per ritrovare ‘l’orientamento’. Avete già letto la TOP 5 degli allenatori, dei portieri, dei centrali, dei terzini, adesso mancano solo i centrocampisti e gli attaccanti. Sono tutte classifiche relative alle prime sette giornate, naturalmente, ottenute grazie alla media-voto dei singoli protagonisti. Come al solito andremo in profondità, scavando sotto la superficie di ogni ruolo. Passiamo in rassegna dunque la classifica provvisoria dei 5 migliori centrocampisti della Serie A.