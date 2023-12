Dopo aver visionato i migliori interpreti per ogni ruolo ( LEGGI QUI ), andiamo a scoprire la top 10 di ogni posizione nel dettaglio.La votazione è espressa su base 100 e il punteggio è stato calcolato dal numero di minuti giocati a livello di club o nazionale nel 2023, dal livello sportivo delle 25 partite più competitive a cui hanno preso parte i calciatori e dalla percentuale di minuti giocati da titolare.Kvaratskhelia e Leao trovano posto in questa speciale classifica, che vede la massiccia presenza di giocatori disputanti la Premier League che si prende tutto il podio. Ma c'è spazio per qualche interessante sorpresa.