L'Osservatorio Calcio CIES ha elencato i migliori giocatori, ruolo per ruolo, di questo 2023. La votazione è espressa su base 100 e il punteggio è stato calcolato dal numero di minuti giocati a livello di club o nazionale nel 2023, dal livello sportivo delle 25 partite più competitive a cui hanno preso parte i calciatori e dalla percentuale di minuti giocati da titolare.



DOMINIO PREMIER, MA… - Tra i 9 calciatori, dominio da parte del campionato inglese, con la Premier League rappresentata in ogni singolo ruolo (di cui ben 5 facenti parte della rosa del Manchester City, campione d’Europa e del Mondo) tranne che per la posizione del terzino sinistro, occupata dalla nostra Serie A.



SCOPRI NELLA NOSTRA GALLERY TUTTI I GIOCATORI MIGLIORI DEL 2023