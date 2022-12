I Mondiali visti con gli occhi di Carlo Ancelotti. L'allenatore del Real Madrid analizza il torneo in Qatar in un'intervista al Corriere dello Sport, parla dei suoi giocatori ma non solo.- "Fino a poco tempo fa era difficilissimo che rivedessi sistemi di gioco e strategie durante la partita, oggi sono cambiato e sono più elastico.. I Mondiali? Sono rimasti sei miei giocatori: tre brasiliani, Vinicius, Militao e Rodrygo, tre francesi che sono Tchouameni, Camavinga e Benzema che si è fatto subito male; e Modric. Poi c'erano due belgi Courtois e Hazard, Valverde, Asensio, Carvajal e Rudiger".- "La partita tra Portogallo e Svizzera non l'ho vista perché ero a mangiare la pizza con i nipoti, la sua esclusione? Nel calcio tutto è possibile. Probabilmente sta bene e si sente un ventenne, ma il corpo gli sta dando le risposte che cerca. Ha sempre curato il corpo, ma la concorrenza in nazionale è diventata dura; se pensiamo che uno come Leao parte dalla panchina...".- "L'ho avuto per due anni ma non ci sono stati problemi; anzi, è stato lui a risolvermeli. Un giocatore che fa almeno un gol a partita non poteva essere un problema. Cristiano è un atleta che si allena bene ed è sempre attento ai particolari, per me è stato facile gestirlo".- "A Madrid c'è grande delusione per l'eliminazione, le aspettative erano alte e la squadra giovane. Luis Enrique riceveva attacchi durissimi prima delle partite, figuriamoci ora".- "Non è né un campione, né una pippa. Un attaccante moderno e completo, non fino con i piedi ma coordinato e con una tempistica fantastica in area di rigore. E' forte anche di testa, pur non essendo un gigante; lo metto tra i migliori attaccanti in circolazione".- "Oggi è molto più sicuro di sé, lui e Mbappé hanno una caratteristica fuori dal comune: chi li vede dal vivo fatica a credere possano avere quell'esplosività e velocità di base".- "Sabato rientra, lo rimettiamo a posto".- "Il Brasile è la squadra più completa. Ha freschezza ed esperienza. Il limite dell'Inghilterra è la mentalità, ma sono curioso di vederla contro la Francia".- "Io non mi vergogno ad abbassarmi e ripartire anche avendo giocatori di qualità Se poi hai Vinicius o Mbappé e rubato il pallone non cerchi la verticalizzazione... sei un delinquente".- "Contro Diego ho giocato, e anche per affetto dico Maradona".