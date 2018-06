L'Italia non è ai Mondiali e sebbene ricordarlo faccia sempre più male i tifosi della nostra Nazionale stanno comunque continuando a sintonizzarsi sui canali che trasmettono le partite del torneo. Eppure c'è stato nel recente passato un evento made in Russia che conquistò letteralmente il nostro paese.



Il calcio stavolta non c'entra, bensì riguarda un gruppo o meglio un duo musciale che con il singolo All the things she said è piombato in vetta alle classifiche delle classifiche non solo italiane, ma globali. Le protagoniste erano due bellissime ragazze russe, le tATu (che tradotto significa Questa e Quella intese come ragazza) che in Italia diedero addirittura scandalo per il bacio saffico presente nel video della canzone e censurato una volta riproposto sul palco del Festivalbar. Oggi Lena Katina e Julija Volkova hanno intrapreso la carriera di soliste ma il loro ricordo rimane vivo nella mente degli italiani, più di questi Mondiali, non c'è dubbio. Ecco Lena e Juljia nella nostra gallery.