Un pianto di gioia, ma soprattutto liberatorio e intriso della tristezza per non poter festeggiare un momento storico con una delle persone più amate. Antonio Mohamed ha conquistato il titolo di Apertura in Messico alla guida dei Rayados di Monterrey, un successo che mancava dal lontano 2010. E al termine della finale di ritorno, vinta ai calci di rigore contro il Club America, l'allenatore argentino è scoppiato in lacrime.



Un pianto a dirotto perché lui, nel lontano 2006, aveva promesso che avrebbe regalato questo campionato al Monterrey. Lo doveva al club, ma soprattutto a suo figlio Farid, che si trovava con lui all'epoca in Germania per seguire il quarto di finale del Mondiale tra la Germania e l'Argentina.. E che morì tragicamente, all'età di 9 anni, in un pauroso incidente stradale mentre si trovava in compagnia di suo padre. Che oggi può festeggiare per avere onorato quella promessa, ma con la tristezza nel cuore per non averlo potuto fare col piccolo Farid.