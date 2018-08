Il Milan non ha mai avuto dubbi:. Acquistato dall’Atalanta per 20 milioni di euro da Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli, è uno dei pilastri della squadra di Rino Gattuso. Una colonna portante dell’undici rossonero, al centro del nuovo progetto targato Elliott. In estate le offerte sono arrivate al Millan, anche importanti:hanno sondato il terreno, ilsi è spinto anche oltre con un’offerta concreta. Come appreso da calciomercato.com, il club inglese ha proposto al Milan. Un’offensiva importante, che si è scontrata col muro alzato dalla società e dallo stesso centrocampista ivoriano. Kessie non si tocca, per Gattuso è fondamentale e le parti- Nella chiacchierata avuta con Atangana, Leonardo ha ribadito la volontà di rivedersi a mercato chiuso per parlare delUn discorso che era stato avviato con l'ex direttore sportivo Mirabelli e che avrà un seguito a stretto giro di posta. Un nuovo segnale di forza,e lo stesso giocare vuole restare per continuare a crescere sotto la guida di Gattuso.nel 4-3-3 di Gattuso, come nella scorsa stagione, ma non solo:Col nuovo acquisto Bakayoko soprattutto (più che con Lucas Biglia) può formare un’importante diga davanti alla difesa rossonera. Una posizione che ha già occupato all’Atalanta, quando giocava nei due di centrocampo con Roberto Gagliardini.@AleCosattini