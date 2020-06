, tornato nelle vesti di direttore sportivo la scorsa estate dopo la amara conclusione della sua seconda avventura da dirigente al Milan. La conclusione anticipata della Ligue 1 non c'entra - visto che il PSG è stato incoronato comunque campione di Francia - ma sta lasciando pesanti strascichi nella gestione di quei giocatori e di quei contratti che il club ha deciso di non rinnovare. Alcuni dei punti fermi su cui è stata costruita la squadra che domina a livello nazionale ormai da un decennio e che in agosto ridarà l'assalto alla Champions League lasceranno alla conclusione della stagione, su tutti capitan Thiago Silva, altri, comenelle scorse ore.- Sia l'attaccante uruguaiano che l'esterno difensivo belga non hanno raggiunto l'intesa per prolungare la loro avventura parigina, ma soprattutto, a differenza del centrale brasiliano,, il vero obiettivo stagionale della società e del suo presidente Nasser Al-Khelaifi.che ha dovuto sempre convivere con i capricci delle sue stelle più affermate, ma che in questo caso perde per ragioni assolutamente legittime e certificate dai contratti due pedine tutt'altro che secondarie nella rincorsa al sogno europeo. La prospettiva di farsi male prima di accasarsi nella loro prossima destinazione - Inter o Atletico Madrid i club più forti su Cavani, il Dortmund nel destino di Meunier - ha giocato un ruolo importante e costretto alla resa Leonardo.- Finito recentementeche hanno respinto le offerte di rinnovo per cercare maggiore continuità altrove: il primo optando per una squadra di minor potenziale come il Saint-Etienne, l'altro accettando la corte di un rivale in campo internazionale come il Bayern Monaco. Un conto salato quello pagato da Leonardo in poco meno di un anno dal suo ritorno e motivo di, dai milanisti Theo Hernandez e Bennacer al laziale Milinkovic-Savic. Come se fosse l'unico terreno sul quale muoversi, dopo i precedenti - comunque fortunati - di Ibrahimovic, Thiago Silva, Cavani, Lavezzi e Verratti.- Nomi che Oltralpe non vengono tuttavia giudicati in linea con le ambizioni più europee del Paris Saint Germain e accomunati dal fatto di costare tutti quanti molto., sono queste le accuse principali mosse a Leonardo, reduce tra l'altro dalla deludente esperienza al Milan, dove finì ben presto per entrare in rotta di collisione con Gattuso e Higuain (compromettendo forse la corsa al quarto posto) e lasciando in eredità due giocatori come Piatek e Paquetà che, più che per la loro resa in campo, hanno pesato e pesano tuttora sul bilancio del club rossonero. Per nulla rimpianto a Milano, per il ds brasiliano sono tempi duri anche a Parigi.