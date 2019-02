Alla Lazio manca il gol. O meglio, i gol: lo 0-0 contro il Milan certifica un problema per la squadra di Inzaghi. Come si legge su Il Tempo, la squadra biancoceleste nel 2019 è stata avara di reti: non ha mai segnato più di volta a partita. Nelle ultime 4 partite ha segnato solo Badelj a Genova, nella sconfitta rimediata contro il Genoa. Un quadro impietoso, a maggior ragione se confrontato con la scorsa stagione.



LAZIO A SECCO - Questa Lazio è a secco: ben 32 gol in meno rispetto alla scorsa stagione(79 contro 47 e anche -15 rispetto al 2017), senza essere riuscita a migliorare il quadro difensivo: ha subito comunque 43 reti. Un trend da migliorare, a partire da sabato sera contro la Roma.