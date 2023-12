Certo, fa effetto vedere una squadra da sempre abituata a predicare un calcio offensivo e altamente qualitativo trovarsi dietro alla matricola catalana anche a livello di reti realizzate - 31 contro 38 - ma il dato diventa ancora più allarmante se confrontato con quello di avversari tradizionali come Real Madrid (34, senza più Benzema in rosa) e Atletico Madrid (32), che hanno peraltro e persino dell’Athletic Bilbao dell’ex Valverde, a quota 33., quello delle ripetute vittorie per 1-0, ossia 20. Motivi di preoccupazione molteplici che, mai come oggi, rendono la situazione di Xavi quanto mai difficile da decifrare con vista al futuro: a Barcellona vincere è un imperativo categorico e le varie frizioni createsi con l’ambiente - ed in particolare col direttore sportivo Deco - nelle recenti settimane hanno posto più di qualche punto interrogativo.“Dovremmo essere una delle peggiori squadre in termini di efficacia sotto porta in tutta Europa”, si è lasciato scappare ieri sera l’allenatore blaugrana al termine di un pari a Valencia definito frustrante e vissuto come un’altra sconfitta dopo quella, poco onorevole, nell’ultimo turno della fase a gironi di Champions League ad Anversa, contro una squadra che aveva collezionato sino a quel momento zero punti in classifica e nonostante l’impiego di diversi titolari. Togliamo pure quella percentuale di dubbio contenuta nelle parole di Xavi:Balza all’occhio, in particolare, il drastico calo dei numeri di Robert Lewandowski, punta di diamante dell’undici blaugrana, che ha più o meno dimezzato il contributo realizzativo in Liga rispetto ad un anno fa (8 reti in 17 giornate contro il 14 del 2022). Cecchino implacabile ai tempi del Bayern Monaco e attualmente tra i peggiori calciatori tra quelli con almeno 6 centri all’attivo per numero di conclusioni tentate (2,62, davanti solo a Rodrygo ed Inaki Williams).All’interno della rosa, con un organico non rivelatosi all’altezza nel reparto difensivo e con un centrocampo che ha sofferto più del previsto le assenze prolungate di calciatori come De Jong e Gavi, con quest’ultimo destinato ad uno stop lunghissimo che potrebbe rimetterlo in pista solo tra un anno esatto. Infortuni che, uniti a quelli di ter Stegen, Marcos Alonso e Inigo Martinez, non possono rappresentare un’attenuante totalmente valida quando, dopo la sconfitta subita nello scontro diretto casalingo contro il Real Madrid, è stato il rendimento di tutto il gruppo nel suo insieme ad andare in flessione generale: era il 28 ottobre scorso e da allora sono arrivate 4 vittorie (due delle quali sofferte ma preziose contro Real Sociedad ed Atletico Madrid), due pari e tre sconfitte, fra cui quelle contro Shakhtar Donetsk e Anversa che hanno riproposto come attuali le discussioni sulla competitività in ambito europeo.ed intenzionata a tornare protagonista nella seconda gestione Laporta, al netto delle difficoltà finanziarie del club:cedendo il passo a storici rivali come Bayern Monaco, Manchester United ed Inter e facendosi eliminare dall’Europa League della stagione passata da un avversario sulla carta inferiore come l’Eintracht Francoforte, poi vincitrice del trofeo.- soprattutto per quello che ha rappresentato da calciatore -. Tito Vilanova, Pep Guardiola e Luis Enrique, che figurano in top 3, rimangono lontanissimi coi loro 79%, 78% e 76%, ma fa effetto trovare uno degli allenatori peggio ricordati in Catalogna come Quique Setien gli resti davanti col suo 64%.Nella conferenza stampa della vigilia del match contro il Valencia e a pochi giorni di distanza dal tracollo di Anversa in coppa, sconfitta resa ancora più pepata dai rumors di uno scontro molto duro col ds Deco per la gestione dei titolari che Xavi avrebbe voluto risparmiare e che il dirigente portoghese avrebbe imposto di far giocare,Che, salvo colpi di scena (per esempio una brutta eliminazione dagli ottavi di Champions), proseguirà fino al termine della stagione, ma con possibilità in calo di conferma nonostante un contratto in scadenza nel 2025 che, per volontà dello stesso allenatore, non era stato allungato di un ulteriore anno. Un retroscena svelato nelle scorse ore da Deco e che alimenta ulteriormente le speculazioni sulla panchina di un Barcellona in totale ebollizione.