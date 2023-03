Nella stagione 2021/22 i migliori 20 club al mondo per ricavi hanno generato una media di 68 milioni di euro di ricavi da stadio . Cinque club hanno superato i 100 milioni, incluso proprio il Tottenham (125 milioni dopo la demolizione del vecchio White Hart Lane) mentre il Milan è fermo a 'soli' 32 milioni

Ilè sempre più convinto della necessità impellente di ottenere il via libera per la c, che sia insieme all'Inter o senza poco cambia, l'importante, oggi più che mai, è iniziare a costruirlo. E nella giornata di ieri,e in cui ancheera presente (), la necessità, numeri alla mano, si è trasformata in urgenza.- Non è un caso che, terminato il tour, il presidente del Milan e in prima linea nei rapporti con il Comune di Milano per la costruzione dello stadio rossonero,, abbia ribadito l'impellenza di guardare al futuro: "L’esperienza che si può vivere in uno stadio innovativo come quello del Tottenham, ci consente di comprendere le potenzialità e le opportunità.Costituisce un tassello fondamentale nel nostro processo di crescita, indispensabile per potere competere a livello internazionale." ().Ma è davvero così ampio il gap che c'è fra gli introiti generati da uno stadio come quello del Tottenham e l'attuale San Siro? La risposta è come sempre nei numeri, gli stessi che hanno impressionato il Milan.Oltre all'incremento del valore delle proprietà circostanti, che rientra inevitabilmente anche nel valore degli immobili che un club costruisce a corredo del nuovo impianto (Alberghi, centri commerciali, aree mediche... ) cosa porta un nuovo impianto ad essere così impattante nei ricavi rispetto ad uno vecchio o alla ristrutturazione dello stesso? I dati che vi abbiamo mostrato sono strettamente correlati alle caratteristiche degli stadi italiani, privi di servizi essenziali (per esempio anche soltanto bar e servizi igienici) ma soprattuttEd è proprio qui che, per quanto riguarda la singola vendita di biglietti, c'è ampio margine di guadagno. Lo stadio, nelle aree Premium può assicurare al club incassi extra grazie alla vendita non solo della visione della partita, ma di una vera e propria "experience". Un fattore importante che, a corredo, si può ampliare a tutti i giorni della settimana, facendo crescere il valore del brand, l'appeal commerciale per sponsor e finanziatori, e via dicendo. Anche lo stesso stadio potrebbe essere "sponsorizzato" aumentando la voce ricavi da sponsorizzazione non solo a quelli di maglia.Con l'Inter, o meglio senza, l'importante è non perdere più altro tempo.