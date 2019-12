Feste, spumante ma non solo. La ricetta di Gattuso per risollevare il Napoli - durante la sosta natalizia - non prevede solo panettone e cotechino. Anzi. Tra i principali obiettivi del nuovo tecnico c'è una nuova preparazione fisica per ridare lucidità a una delle peggiori squadre della Serie A per chilometri percorsi. Dati alla mano, infatti, i partenopei sono terzultimi con un totale di 104,198 chilometri per partita. Peggio di Insigne e compagni hanno fatto solo Torino e Genoa. Riavvolgendo il nastro della carriera di Gattuso, emergono numeri e atteggiamento usato all'arrivo in rossonero. Nelle prime settimane da allenatore del Milan, infatti, il diktat di Rino era uno solo: (ri)mettere benzina nelle gambe dei giocatori. "Ho grandissimo rispetto per Montella e il suo staff, ma per come vedo io il calcio serve una gamba diversa". E pochi giorni dopo: "Spero di non perdere nessuno per strada, stiamo facendo carichi pesanti. Sicuramente in 15-20 giorni non possiamo cambiare tutto, serve un mese, un mese e mezzo".



NUMERI E ANALOGIE - Parole chiare, concetti ripetuti conferenza dopo conferenza. Il lavoro estivo fu trasportato nelle vacanze natalizie, per dare ossigeno e carburante ad una squadra che correva troppo poco. E anche in questo caso, i numeri non mentono: nelle prime 14 giornate, il Milan di Montella totalizzò 106,68 chilometri totali, con una media di 6,55 km/h. Nelle restanti 24 gare, invece, sotto la guida di Gattuso, i chilometri a partita salirono a 109,86, con una media di 6,74 km/h. Miglioramento evidente che coincise con un balzo in avanti in classifica: dai 20 punti in 14 gare (media: 1,42) ai 44 delle successive 24 (media: 1,83).



TUTTI I DATI - I numeri, rispetto a questa stagione, sono simili: nelle 15 gare della gestione Ancelotti, i punti in classifica sono stati 21 (media: 1,4). L'obiettivo, dunque, è risollevare una squadra in crisi di risultati e non solo. Morale e condizione fisica, infatti, sono da rigenerare. Allargando le statistiche al resto della Serie A, i primi cinque posti vedono l'Inter capolista (111,788 km per gara), seguita da Parma (110,212), Verona (109,021), Juve (108,921) e Lazio (108,889). Tre delle prime cinque sono anche le regine del campionato. Un caso? Probabilmente no. La palla, ora, passa ai giocatori, chiamati a scattare verso un 2020 che dovrà essere per forza di cose diverso. Anche perchè il 6 gennaio, nel giorno della befana, l'avversario si chiama Inter. Ci sarà da correre, e Gattuso vuole farsi trovare pronto.