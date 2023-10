Se lo chiedono con dispetto in Brasile, dove una parte dei soci pressa per disdettare l'accordo e far tornare la maggioranza della SAF (Sociedade Anonima de Futebol) sotto il controllo della massa associativa. Si tratta della parte che ha sempre guardato con sospetto agli investitori statunitensi e ha visto accrescere le perplessità rispetto alla sua bulimia da acquisizione di società calcistiche in giro per il mondo. E poiché in Brasile, come nel resto dell'America latina, l'elemento della democrazia calcistica è cosa molto seria ecco che questo passaggio è ulteriore alimento per chi ha visto nell'operazione una perdita di sovranità dei tifosi del Vasco. Ma quali sono i termini di acquisizione rispetto ai quali 777 Partners, proprietario del Genoa, ha sforato?Bisogna tornare indietro di un anno e guardare ai termini complessivi della transazione. L'acquisizione del 70 per cento della SAF è stata concordata per una cifra complessiva di 310 milioni di reais, che al cambio in euro sono quasi 57 milioni. Una somma non certo esosa, per di più divisa in due tranche. La prima, da 190 milioni di reais (34,8 milioni di euro) è stata saldata l'anno scorso. Rimanevano da saldare 120 milioni di reais (in euro sono quasi 22 milioni), che 777 Partners avrebbe dovuto versare entro lo scorso 5 settembre. Parte di questa cifra (16 milioni di reais, che al cambio sono 2,94 milioni di euro) era stata anticipata nei mesi scorsi da 777 Partners su richiesta della direzione del Vasco. Quanto al resto,. Invece non la pensano così gli oppositori dell'accordo. Che hanno trovato ulteriore alimento nei versamenti a rate della somma residua, che sono giunti a cavallo dell'ulteriore scadenza e non risultano nemmeno completati. Come riferisce un dettagliato articolo di Ge Sport , una prima quota è stata versata nella giornata di giovedì 5 ottobre, cioè l'ultimo giorno del periodo di tolleranza sulla scadenza fissata: si tratta di 38,5 milioni di reais (7,08 milioni di euro). Il giorno successivo, 6 ottobre (e dunque dopo la scadenza dell'ulteriore termine) è giunto un altro versamento da 36 milioni di reais (6,6 milioni di euro). E infine c'è un terzo versamento che il Vasco non ha ancora ricevuto: si tratta di altri 36 milioni di reais (dunque ancora una volta 6,6 milioni di euro). Da 777 Partners hanno fatto sapere alla direzione del Vasco che il versamento è stato effettuato e avrebbero anche mostrato la relativa certificazione.perché questo lunedì è negli Usa (da dove parte il bonifico) un giorno di festa.Quali siano i motivi che hanno portato 777 Partners a prendersi tutto il tempo supplementare e a sforare il termine, non è dato sapere. Si sa invece cheversando la cifra simbolica di 1 milione di reais (180mila euro). Non resta che aspettare di vedere come evolverà la situazione. A partire dal versamento che dovrà essere accreditato domani.@pippoevai