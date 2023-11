Tra campo e mercato, nel weekend prima dell'ultima pausa del 2023 c'è tanta carne al fuoco. Prima di tutto il derby contro la Lazio, in programma domani alle 18, una partita speciale, unica, sentita e soprattutto da vincere, senza se e senza ma. Per i tifosi, per i quali è "il match dell'anno", per le ambizioni quarto posto, al momento lontano quattro punti. E per lanciare un segnale, dopo la brutta prova contro lo Slavia Praga, al termine della quale lo Special One ha risparmiato solo Bove: "Non ho visto l'approccio che si deve avere in una partita seria e con obiettivi. Il migliore in campo è stato un ragazzino di 20 anni che due anni fa non era in prima squadra...".Un attacco bello e buono,servito a tenere alta la concentrazione. Mou ha fatto spesso il parafulmine, ora tocca alla squadra dare le giuste risposte. contro la Lazio serve il giusto atteggiamento e non sono ammessi errori, la posta in palio è alta. La vittoria in un derby manca da 602 giorni e da quando è a Roma,. Un altro ko andrebbe ad aumentare il malumore della piazza e ad alimentare le voci di un addio.(c'è anche Lopetegui sulla lista).. E riportarla in Champions League.