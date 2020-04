, così canta Cesare. E ha ragione, si fa fatica a mettersi in leggera disparte, al fianco della star, coperto dalla sua ombra.Che magari non lo vogliono essere eh... ma lo sono diventati. E l'esempio più grande ce lo sta raccontando, il documentario sull'ultimo anno di Michaelai, in esclusiva su Netflix. Sì, perché al fianco di MJ c'è Scottie Pippen: underrated, sottovalutato, sotto pagato. Eppure fondamentale. Il miglior secondo violino della storia, lo dice lo stesso Jordan: " Se dici Michael Jordan, devi aggiungerci Scottie Pippen".Partendo da qui, dal miglior compagno che His Airness abbia mai avuto, la classifica didi questa settimana è dedicata ai secondi violini perfetti, grandissimi giocatori che si sono messi a servizio della stella assoluta. Non comprendiamo, con la G rigorosamente maiuscola, quindi non troverete, giocatori dal cuore immenso, dal fiato infinito e da una generosità instancabile. Ma star, quasi a pari livello. A volte anche superiori. Che però, per il bene di tutti, si sono messe al servizio di qualcosa di più grande.Arrivato dal Brasile, il fuoriclasse brasiliano è diventato subito utile per il Barcellona e, ovviamente, per la Pulga. Grande rapporto anche fuori dal campo, il Robin dei due, Neymar, ha provato a brillare di luce propria a Parigi. Ma senza Batman, al momento, ha fallito. E la voglia di tornare dal suo 'capo' è tanta...