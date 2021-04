per quanto celata,battagliando con l'Inter a, a causa delloe delche vede i rossoneri inseguire al quinto posto, non deve far dimenticarein grado di conferire, puntando soprattutto suche un paio di mesi fa è stato capace di andare a Old Trafford, contro il Manchester United, e dominare la partita.dunque. Come, e lo abbiamo anche spesso sottolineato in momenti in cui "quando allo stolto indicavi la luna, questi guardava il dito",Comunque vada il finale di campionato la stagione del Milan può essere definita, per certi versi, positiva: è chiaro che arrivare tra le prime quattro e qualificarsi alla prossima Champions o restare fuori e andare ancora una volta in Europa League fa tutta la differenza di questo mondo, maIl Milan è infattiLa scelta di Elliott, che intende rilanciare il club attraverso, può non essere condivisibile, ma è stata di certo messa in pratica, così come ha fatto lo stesso Pioli, che ha sicuramente sbagliato alcune scelte ma- I rossoneri, considerata l’età media degli undici titolari, sonodavanti a Spezia (25 anni, 277 giorni) e Cagliari (26 e 225). In Europa la solfa cambia di poco). Insomma, serve pazienza: un concetto che nel calcio è spesso sconosciuto, ma guardando i numeri, i rossoneri non possono che migliorare.@AleDigio89